Собянин озвучил новые правила работы московских школ в условиях пандемии

В новом учебном году в школах Москвы откажутся от массовых мероприятий, в том числе линеек, будут проводить регулярную дезинфекцию и проверку температуры у учащихся и учителей. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Новый учебный год, по его словам, традиционно начнется 1 сентября.

«Никаких массовых мероприятий в школах не будет, в том числе и линеек… Конечно, будут определенные требования к работе школ. Это усиленная дезинфекция, термометрия при входе в школу, наблюдение за состоянием и учителей, и учащихся, ограничение по передвижению внутри школы», - сказал Собянин в эфире телеканал «Россия 24».

Уроки организуют в одном классе, за исключением тех предметов, для обучения которым требуется специальное оборудование, например, химии, физики и технологии, добавил градоначальник. С определенными ограничениями будут работать и столовые.

Собянин также отметил, что носить маски учеников обязывать не будут, они смогут их использовать по желанию. Вопрос о средствах индивидуальной защиты для учителей будет рассматриваться отдельно на уровне регионов в зависимости от эпидемиологической обстановки. Кроме того, из-за того, что учителя находятся в повышенной группе риска из-за множества контактов, им предложат вакцинироваться от коронавируса, напомнил Собянин.