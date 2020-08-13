В России могут внедрить новые стандарты безопасности каршеринга

На двадцать процентов выросло количество смертельных ДТП с участием автомобилей каршеринга. Это за первые шесть месяцев этого года по сравнению с предыдущим. Хотя во время самоизоляции поминутная аренда авто вовсе была под запретом.

Это значит, что статистика еще более ужасающая. Заместитель мэра столицы Максим Ликсутов предложил на федеральном уровне закрепить стандарты безопасности каршеринга, а следить за их исполнением будут региональные власти. Одна из мер, предлагаемых специалистами, создание общей базы данных всех арендаторов.

«Может быть, действительно, она даст какую-то меру, что компании будут знать, с кем лучше не общаться. Но с другой стороны, при возникновении, например, новых игроков или просто пересмотре правил тарифной политики, это может играть и во вред компаниям. Многих потенциальных клиентов они могут просто таким образом получить из этой же базы», - предположил автоэксперт Петр Баканов.

Компании-перевозчики и сами пытаются бороться с нарушителями. К примеру, блокируют тех, кто систематически получает штрафы. Некоторые фирмы даже разрабатывают алгоритм по отслеживанию пользователей-нарушителей, с которых прямо в приложении будут списываться деньги за превышение допустимой скорости больше, чем на десять километров в час.