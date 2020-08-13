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Туман и едкий запах: в Дзержинске разлилась неизвестная жидкость

Ян Брацкий
20:09 13.08.2020
По предварительной информации, инцидент произошел во время промывки емкости.
Туман и едкий запах: в Дзержинске разлилась неизвестная жидкость
© Фото: МЧС РФ

Спасатели устраняют последствия разлива неизвестного вещества в Дзержинске. Инцидент произошел при промывке емкости в одной из промышленных зон города. По словам очевидцев, неизвестное вещество активно испаряется, образуя туманную взвесь.

«Специалистами инженерно-экологической службы Дзержинска и лабораторией Роспотребнадзора были отобраны пробы воздуха, источающего сильный кислотный запах. Сделан забор анализов, и уже завтра мы получим их результаты. Вещество испаряется и образует туманную взвесь, однако возгорания на месте не обнаружено», - приводит РИА Новости слова начальника управления экологии и лесного хозяйства администрации Дзержинска Юлии Кузьмичевой.

Спасатели установили, что неустановленная жидкость разлилась на площади в 50 квадратных метров. На месте ощущается сильнейший кислотных запах. По предварительным данным, неизвестные лица промывали емкость на огороженной территории.

«В результате промывки произошел разлив и испарение неизвестного вещества на рельеф местности. В настоящее время доступ на частную территорию закрыт. С прибывшим на место собственником территории проводятся следственные действия», - говорится в сообщении МЧС.

Территорию ЧП огородили, погибших и пострадавших в результате инцидента нет.

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