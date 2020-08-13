США запретили почти все чартеры на Кубу

Власти США запретили почти все чартерные авиарейсы на Кубу. В Вашингтоне полагают, что сфера туризма в стране находится под тотальным контролем кубинских спецслужб, которые получают все доходы от подобных поездок. С таким заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео.

«Сегодня я попросил министерство транспорта США прекратить частные чартерные рейсы во все кубинские аэропорты, включая Гавану. Этим действием будут прекращены все чартерные рейсы между США и Кубой, подпадающие под юрисдикцию министерства транспорта, кроме государственных чартерных рейсов в Гавану и из Гаваны и других разрешенных частных чартерных перелетов для срочных медицинских нужд, поисково-спасательных работ и других поездок в интересах США», - приводит РИА Новости выдержки из письма Помпео.

Госсекретарь Майк Помпео не исключил иных ограничительных мер в отношении кубинского туристического сектора.