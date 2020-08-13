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Для московских детей организуют раздельный приход в школу

Ян Брацкий
19:48 13.08.2020
Также будет ограничено передвижение детей в школах и между классами.
Для московских детей организуют раздельный приход в школу
© Фото: Martin Schutt dpa Globallookpress

Московские школьники будут приходить на занятия и уходить домой отдельно. Для каждой параллели администрация введет свое время. Об этом РИА Новости сообщили в столичной мэрии.

Кроме того, в новом учебном году в Москве не будет школьных линеек и массовых мероприятий. Согласно распоряжению мэра столицы Сергея Собянина, передвижение детей в школах и между классами будет ограничено, однако учащихся освободят от необходимости сидеть за партами в медицинских масках.

Также к работе школ будут предъявлены определенные требования: усиленная дезинфекция, термометрия при входе, наблюдение за состоянием учителей и учащихся. определенные ограничения будут наложены и работу школьных столовых.

Ранее Сергей Собянин призвал москвичей продолжать носить маски и перчатки отметив, что такой режим может сохраниться еще несколько месяцев.

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