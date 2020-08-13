Путин назвал цены на электроэнергию в России конкурентным преимуществом

Цены на электроэнергию в России стали ее конкурентным преимуществом. Об этом на встрече с гендиректором энергетической компании «Интер РАО» Борисом Ковальчуком заявил президент России Владимир Путин.

Ковальчук сообщил, что жители России платят за электроэнергию в четыре раза меньше, чем в Евросоюзе.

«Средняя цена электроэнергии в России составляет для граждан 57 долларов за мегаватт-час: в Германии – 353, то есть в шесть раз больше; в Евросоюзе в целом, где есть страны с различным уровнем развития экономик, – 247 долларов», - отметил он.

Ковальчук также добавил, что крупной промышленности электричество обходится на 25% дешевле.

Глава государства высоко оценил успехи компании в целом.

«"Интер РАО ЕЭС" у нас стала одной из крупнейших компаний в стране, четвертое место вы занимаете в России по выработке электроэнергии, четвертое место по выработке тепловой энергии, инжинирингом занимаетесь очень активно», - отметил Путин.

Президент также назвал очень хорошим показателем введенный компанией объем энергии с 2018 года – свыше 6 гигаватт.