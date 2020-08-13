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Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло

Анна Касаткина
18:50 13.08.2020
Ближе к выходным наметится курс на улучшение погоды, так как инициативу перехватит антициклон.
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Холодная погода в Москве не продержится долго и летнее тепло вернется. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

По его словам, ближе к выходным наметится курс на улучшение погоды, так как инициативу перехватит антициклон. Хотя ночи, отметил синоптик, будут прохладными, как и всегда в августе, - +6..+12, днем в субботу воздух прогреется уже до 21 градуса тепла, а в воскресенье будет +20…+25.

«В начале следующей недели потеплеет до +20-+25, даже чуть-чуть теплее, чем должно быть в этом месяце», - уточнил Тишковец в эфире радио «Комсомольская правда».

Что касается долгосрочных прогнозов, то осень и зима в этом году в столичном регионе ожидаются комфортные: без сильных холодов или нетипичного потепления. Температура может быть выше нормы на пару градусов, но аномалий ожидать не приходится. Зима, отметил Тишковец, порадует снегом и небольшим морозцем.

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