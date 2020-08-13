СМИ назвали причину госпитализации Ефремова
Стеноз сосудов послужил причиной госпитализации актера Михаила Ефремова из зала заседаний Пресненского суда. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник.
Инцидент произошел накануне. Фигурант громкого уголовного дела о смертельном ДТП на Садовом кольце почувствовал себя плохо еще на входе в здание суда. Приставам пришлось заводить Ефремова под руки.
Через несколько минут его состояние ухудшилось настолько, что судья решил вызвать скорую помощь. После осмотра актера, медики приняли решение о его срочной госпитализации в реанимацию. В бессознательном состоянии Михаила Ефремова погрузили в реанемобиль и увезли.
Состояние актера прокомментировал заслуженный врач России, доктор медицинских наук Евгений Широков. По его мнению, у Ефремова развился инсульт на фоне сильнейшего стресса и повышенного давления.
По версии следствия, восьмого июня, Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, допустил столкновение со встречной машиной, водитель которой в результате скончался в реанимации.