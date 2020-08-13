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СМИ назвали причину госпитализации Ефремова

Ян Брацкий
18:22 13.08.2020
Михаил Ефремов является фигурантом уголовного дела о смертельном ДТП, за которое актеру грозит до 12 лет лишения свободы.
СМИ назвали причину госпитализации Ефремова
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Стеноз сосудов послужил причиной госпитализации актера Михаила Ефремова из зала заседаний Пресненского суда. Об этом ТАСС сообщил осведомленный источник.

Инцидент произошел накануне. Фигурант громкого уголовного дела о смертельном ДТП на Садовом кольце почувствовал себя плохо еще на входе в здание суда. Приставам пришлось заводить Ефремова под руки.

Через несколько минут его состояние ухудшилось настолько, что судья решил вызвать скорую помощь. После осмотра актера, медики приняли решение о его срочной госпитализации в реанимацию. В бессознательном состоянии Михаила Ефремова погрузили в реанемобиль и увезли.

Состояние актера прокомментировал заслуженный врач России, доктор медицинских наук Евгений Широков. По его мнению, у Ефремова развился инсульт на фоне сильнейшего стресса и повышенного давления.

По версии следствия, восьмого июня, Михаил Ефремов, находившийся в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника, допустил столкновение со встречной машиной, водитель которой в результате скончался в реанимации.

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