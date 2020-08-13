Стало известно, кто проводил обыски в минских офисах «Яндекса»

Обыск в двух минских офисах компании «Яндекс» проводили сотрудники ГУБОПиК. Никакая документация и оборудование изъяты не были, сотрудники компании не задерживались. Об этом говорится в обновленном комментарии пресс-службы «Яндекса».

«Сегодня в двух офисах "Яндекса" в Минске прошли обыски сотрудниками, которые представились ГУБОПиК Республики Беларусь. Несколько сотрудников "Яндекса" в это время находились в офисе. В ходе обыска никакие документы и оборудование изъяты не были. В протоколе обыска полная информация о его обосновании не представлена. По окончании обыска сотрудники "Яндекса" не задерживались», - говорится в обновленном комментарии пресс-службы компании.

Ранее стало известно о появлении в офисе компании в Минске неизвестных людей с оружием. В столице Белоруссии и других крупных городах страны с воскресенья, 9 августа, проходят несанкционированные акции протеста.

Ранее ЦИК Белоруссии представила обновленные данные по результатам выборов в республике: действующий лидер Александр Лукашенко по итогам голосования в Минске набрал 64,49% голосов, Светлана Тихановская - 14,92%.