Силуанов заявил о безопасном уровне госдолга России

Уровень госдолга России сохраняется на безопасном уровне – менее 20% ВВП – и остается одним из самых низких в мире. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Некоторое увеличение госдолга и уменьшение доходов бюджета связано с ограничениями деловой активности и падением цен на нефть, а также необходимостью оказывать гражданам и бизнесу поддержку в связи с пандемией, пояснил он.

«Такая ситуация является обычной практикой и присуща абсолютному большинству стран мира, где уровень долга превышает активы правительств в разы, а то и десятки раз», - сказал Силуанов.

По прогнозам Международного валютного фонда, отметил глава Минфина, мировой госдолг достигнет 101,5% глобального ВВП, госдолг развитых стран вырастет до 131,2% ВВП, развивающихся – до 63,1%.

Силуанов добавил, что в целом макроэкономические показатели в России демонстрируют устойчивость экономики и финансовой системы. Это подтверждается высоким уровнем золотовалютных резервов страны – почти $600 млрд.