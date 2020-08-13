В МИД России отметили беспрецедентное давление на Минск извне

Москва осуждает любые попытки иностранного вмешательства в политические процессы в Белоруссии и отмечает беспрецедентное давление извне на официальный Минск. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы отмечаем беспрецедентное давление, оказываемое некоторыми зарубежными партнерами на белорусские власти. Прослеживаются четкие попытки зарубежного вмешательства в дела суверенного государства с целью расколоть общество и дестабилизировать ситуацию. Применение подобных методов мы неоднократно видели в других станах», - заявила Захарова.

На фоне масштабных уличных беспорядков, МИД России призвал все стороны к сдержанности, нормализации обстановки и возвращении ее в мирное русло. Во внешнеполитическом ведомстве еще раз подтвердили дружеский и партнерский характер взаимоотношений Москвы и Минска и выразили уверенность, что так будет и дальше.

В крупных городах Белоруссии не утихают протесты. Демонстранты жгут фаеры, забрасывают силовиков камнями и бутылками, выкрикивают антиправительственные лозунги. Милиция и внутренние войска применяют против митингующих слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули.