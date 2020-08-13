МИД РФ: США не предоставили доказательств якобы сговора России с талибами в ответ на просьбу Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в телефонном разговоре с госсекретарем США Майклом Помпео 13 июля попросил Вашингтон передать якобы имеющиеся доказательства связей России с талибами в Афганистане. Об этом на брифинге сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя публикацию The New York Times о содержании вышеупомянутой беседы.

Захарова отметила, что американская сторона действительно затронула тему о неком сговоре российских спецслужб с талибами, якобы побуждающем боевиков совершать вылазки против американских военных.

«Глава российского внешнеполитического ведомства охарактеризовал такие заявления как недобросовестные спекуляции, не имеющие ничего общего с реальным положением дел. Также он попросил передать имеющиеся у Вашингтона доказательства, которых, как вы правильно догадались, как обычно, представлено не было», - сказала она.

Захарова подчеркнула, что в ходе разговора Сергей Лавров акцентировал внимание на заинтересованности Москвы в присутствии американских военных в Афганистане, в том числе, в контексте предотвращения перемещения боевиков в страны Центральной Азии. Представитель МИД также посоветовала партнерам из Соединенных Штатов прислушаться к президенту Дональду Трампу, который неоднократно отмечал, что разведслужбы США не считают вышеуказанную информацию достоверной.