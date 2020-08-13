Собянин выразил уверенность в качестве российской вакцины от COVID-19

Российская вакцина от коронавирусной инфекции качественная и полностью безопасная. Уверенность в этом выразил мэр Москвы Сергей Собянин. Ранее стало известно о регистрации первой в мире вакцины от COVID-19.

Лекарственный препарат разработан совместно Минобороны и центром имени Гамалеи. Сыворотка прошла испытания на людях и подтвердила свою эффективность.

«Хочу поздравить нас, у нас появилась вакцина, а значит у нас появится возможность в ближайшие месяцы получить реальную вакцину уже в гражданском обороте, это просто супер. Я уверен, что это качественная вакцина, можно считать сегодня одна из лучших в мире. Но я уверен, что в ближайшие месяцы появятся еще вакцины, у людей будет выбор, какой вакциной вакцинироваться, какая безопаснее и так далее», - сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Столичный градоначальник призвал не обращать внимание на зарубежную критику российской вакцины.

«Надо радоваться, что вообще такая вакцина появилась. Хотите узнать - спросите, пошлите специалистов, давайте разберемся в этом. Мне кажется, здесь больше какой-то напускной критики, а может быть даже какой-то зависти, а может и конкуренции», - добавил мэр Москвы.

Несмотря на стабилизацию ситуации с коронавирусом и появлением вакцины от недуга, Собянин призвал москвичей не отказываться от ношения медицинских масок и резиновых перчаток. Подобный режим в мегаполисе, по словам мэра, может продлиться ближайшие месяцы.