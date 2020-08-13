В новом учебном году в Москве не будет школьных линеек и массовых мероприятий. Об этом сегодня заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Также по его словам, передвижение детей в школах и между классами будет ограничено, однако учащимся не нужно будет сидеть в масках.

Вместе с тем, по словам градоначальника, осенью учебные заведения и офисы будут работать в штатном режиме.