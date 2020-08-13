Собянин заявил, что москвичам придется носить маски в ближайшие месяцы

Москвичам придется носить защитные маски в ближайшие месяцы и соблюдать иные меры безопасности. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил о необходимости дезинфекции рук, ношения одноразовых перчаток и соблюдения мер социального дистанцирования.

Говоря о работе офисных зданий и учебных учреждений столицы, Собянин отметил, что они будут функционировать в обычном режиме. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается стабильной уже два месяца, отметил он. Горожане спокойно передвигаются по мегаполису, открыты все объекты инфраструктуры, напомнил Собянин.

За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 692 жителям Москвы. Таким образом, общее количество инфицированных в столице составляет 250 303 человека. Более 193 тысяч горожан полностью излечились от вируса.