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Собянин заявил, что москвичам придется носить маски в ближайшие месяцы

Ян Брацкий
16:17 13.08.2020
По данным за минувшие сутки, в Москве зафиксировано 250 303 больных коронавирусной инфекцией.
Собянин заявил, что москвичам придется носить маски в ближайшие месяцы
© Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Москвичам придется носить защитные маски в ближайшие месяцы и соблюдать иные меры безопасности. С таким заявлением выступил мэр столицы Сергей Собянин. Градоначальник напомнил о необходимости дезинфекции рук, ношения одноразовых перчаток и соблюдения мер социального дистанцирования.

Говоря о работе офисных зданий и учебных учреждений столицы, Собянин отметил, что они будут функционировать в обычном режиме. Ситуация с коронавирусной инфекцией в Москве остается стабильной уже два месяца, отметил он. Горожане спокойно передвигаются по мегаполису, открыты все объекты инфраструктуры, напомнил Собянин.

За минувшие сутки диагноз коронавирусная инфекция был поставлен 692 жителям Москвы. Таким образом, общее количество инфицированных в столице составляет 250 303 человека. Более 193 тысяч горожан полностью излечились от вируса.

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