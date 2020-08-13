В МИД РФ выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии

Москва заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что это вскоре случится. С таким заявлением выступил МИД Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве отметили внешнее давление на официальный Минск для дестабилизации обстановки в стране.

На Смоленской площади не оставили без внимания попытки обнаружить «русский след» в происходящем, отметив безосновательность подобных предположений.

«Москва остается близким партнером Минска, а попытки внести раскол в отношения России и Белоруссии безосновательны. Москва надеется на скорое урегулирование ситуации с возвращением в Россию задержанных перед выборами в Белоруссии граждан РФ», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Белоруссии с 9 августа не утихают народные волнения. Люди вышли на улицы после проведенных в республике президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко.