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В МИД РФ выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии

Ян Брацкий
16:00 13.08.2020
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что Москва остается близким партнером Минска и внести раскол в эти отношения не удастся.
В МИД РФ выразили надежду на скорую стабилизацию ситуации в Белоруссии
© Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

Москва заинтересована в скорейшей стабилизации ситуации в Белоруссии и надеется, что это вскоре случится. С таким заявлением выступил МИД Российской Федерации. Во внешнеполитическом ведомстве отметили внешнее давление на официальный Минск для дестабилизации обстановки в стране.

На Смоленской площади не оставили без внимания попытки обнаружить «русский след» в происходящем, отметив безосновательность подобных предположений.

«Москва остается близким партнером Минска, а попытки внести раскол в отношения России и Белоруссии безосновательны. Москва надеется на скорое урегулирование ситуации с возвращением в Россию задержанных перед выборами в Белоруссии граждан РФ», - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В Белоруссии с 9 августа не утихают народные волнения. Люди вышли на улицы после проведенных в республике президентских выборов, победу на которых одержал Александр Лукашенко.

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