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Названы страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение с 1 сентября

Ян Брацкий
15:35 13.08.2020
На решение авиационных властей повлияли благоприятная ситуация с коронавирусом и запуск в производство новейшей вакцины.
Названы страны, с которыми Россия может возобновить авиасообщение с 1 сентября
© Фото: The Pixelman, Pixabay

Полеты из России в большинство стран СНГ, включая Казахстан, Киргизию, Таджикистан и Армению могут возобновиться с первого сентября 2020 года. Ситуация с распространением коронавирусной инфекции в стране стабилизировалась, в производство поступила новейшая отечественная вакцина, а значит, для возобновления авиасообщения есть все основания, сообщает «Вестник АТОР». В странах СНГ ситуация с COVID-19 также значительно улучшилась, добавляют эксперты.

«По этим причинам Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Таджикистан, Армения изначально были в списке 30 стран, с которыми предлагал восстановить авиасообщение Минтранс РФ. Сейчас для рестарта полетов по этим направлениям есть предпосылки. Мы ждем открытия рейсов в эти страны с сентября», – цитирует издание слова своего источника в авиаотрасли.

Остается неясным, когда для туристов откроется российско-белорусская граница. Накануне национальный авиаперевозчик Белоруссии продлил отмену рейсов в Россию до 21 августа.

Ранее вице-президент Общенационального союза индустрии гостеприимства Алексей Волков предположил скорое открытие стран Карибского бассейна и анонсировал возможные полеты на Мальдивы, Сейшелы и Таиланд. Правда в самом королевстве поспешили напомнить, что их границы могут оставаться закрытыми вплоть до 2021 года.

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