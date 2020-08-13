В Совфеде отреагировали на предложение Польши ввести санкции против РФ из-за ситуации в Белоруссии

Предложение депутата Европарламента от Польши Яцека Сариуш-Вольского ввести санкции против России в связи с происходящим в Белоруссии является наглым и циничным. Такое заявление сделал первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

«Это заявление возмущает своей наглостью и цинизмом. Если бы российский представитель сделал подобное заявление, то вся Европа бы нас заклеймила тем, что мы вмешиваемся во внутренние дела суверенного государства», - сказал он.

В беседе ТАСС сенатор также подчеркнул, что поляки считают нормальным собственное вмешательство в дела Белоруссии и при этом еще и обвиняют Россию. По словам Джабарова, в этом контексте санкции «неплохо бы» ввести против самой Польши. Предсказать, прислушается ли Европарламент к этой инициативе, он затруднился.

Сариуш-Вольский ранее заявил, что Евросоюз мог бы ввести санкции против РФ вместо Белоруссии. По его словам, якобы если нейтрализовать Россию, то «белорусы сами справятся со строительством демократии».