Следственный комитет Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекс» и «UBER» в Минске

Следственный комитет и департамент финансовых расследований комитета госконтроля Белоруссии опровергли обыски в офисах «Яндекс» и «UBER» в Минске.

«Следственный комитет и КГК Беларуси опровергли информацию о проведении следственных действий в минских офисах "Яндекс" и UBER"», - говорится в сообщении агентства Sputnik Беларусь.

Тем временем, в пресс-службе минского офиса «Яндекса» подтвердили присутствие неизвестных с оружием в офисе компании. Сотрудники остаются на своих рабочих местах. Сейчас компания выясняет детали происшествия.

В Минске и других городах Белоруссии с воскресенья, 9 августа, проходят несанкционированные акции протеста. Силовики применяют для разгона протестующих спецсредства, включая резиновые пули, дубинки и водометы.

Ранее ЦИК Белоруссии представила обновленные данные по результатам выборов в республике: действующий лидер Александр Лукашенко по итогам голосования в Минске набрал 64,49% голосов, Светлана Тихановская - 14,92%