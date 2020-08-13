Яйцо доисторического динозавра нашли на Кузбассе

Окаменелые фрагменты доисторического яйца обнаружили сотрудники Кузбасского государственного краеведческого музея. Бесценные артефакты были найдены в полосе мелового периода рядом со скелетами сибирских пситтакозавров.

«Сделана сенсационная находка: на местонахождении Шестаково-3 найден фрагмент яйца возрастом 125 миллионов лет. Это третий подобный артефакт эры динозавров, найденный на территории России, и второй - на Шестаковском комплексе», - говорится в сообщении на официальном сайте правительства Кузбасса.

Сейчас ученые гадают, какому животному или птице принадлежат фрагменты яйца. Уверенно ответить на этот вопрос можно будет только после комплекса научных изысканий. В будущем, ископаемые останки выставят в музее.

Первая подобная находка в Шестоково была сделана в 2008 году. Тогда ученым попалось яйцо мелкого хищного динозавра, жившего 125 миллионов лет назад. Аналогичные яйца позже были найдены на Чукотке.

Пситтакозавры - представители отряда рогатых динозавров, которые жили на территории современной Азии примерно 130-100 миллионов лет назад. К настоящему времени классифицировано и обнаружено порядка десяти разновидности этих доисторических ящеров.