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В Бугульме повторно оправдали отца, обвиненного в насилии над полуторагодовалой дочерью

Анна Касаткина
14:58 13.08.2020
Мужчине назначили восемь месяцев исправительных работ.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Суд города Бугульмы в Татарстане повторно оправдал отца, которого обвиняли в насилии над полуторагодовалой дочерью. Мужчине вынесли приговор за причинение легкого вреда здоровью – восемь месяцев исправительных работ.

Осужденный уже отбыл наказание, так как ему зачитали срок нахождения под стражей и домашним арестом.

Инцидент произошел в октябре прошлого года. Отец остался дома один с тремя детьми. Через какое-то время он позвонил матери и сообщил, что у младшей девочки началось кровотечение, женщина вызвала скорую помощь.

Приехавшие на вызов медики сообщили о произошедшем в полицию. Сам мужчина утверждал, что поранил ребенка случайно при замене подгузника. Мать девочки сначала поддерживала обвинение, но затем встала на сторону гражданского мужа.

Мужчине предъявили обвинения по фактам насильственных действий и умышленного причинения легкого вреда здоровью, однако в марте суд признал его невиновном в насилии. Обвинение с этим не согласилось и вновь обжаловало приговор, но позиция суда осталась неизменной.

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