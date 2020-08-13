Американский генерал назвал цели передислокации ВС США в Европе

Главной целью передислокации сил США в Европе является укрепление сдерживания России. Соответствующее заявление сделал заместитель руководителя Объединенного комитета начальника штабов Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

По его словам, Вашингтон перемещает силы, некоторые из них - обратно в Соединенные Штаты, чтобы было можно усовершенствовать их готовность и вновь разместить в Европе на ротационной основе.

«Польша - более активный партнер, Румыния - более активный партнер, район Черного моря более активен, потому что это то, где мы укрепляем наше сдерживание против России, что является приоритетом номер один министра обороны», - сказал военачальник в ходе онлайн-дискуссии, организованной Гудзоновским институтом в Вашингтоне.

Генерал подчеркнул, что после передислокации наибольший контингент американских войск останется в Германии. Хайтен при этом добавил, что важно смотреть на НАТО через призму 2020 года, а не 1991 года.