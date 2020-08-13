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РФПИ договорился о производстве российской вакцины в Бразилии

Иван Линдеманн
14:21 13.08.2020
Подобное соглашение планирует заключить с Россией и Аргентина. Сейчас также идут переговоры о сотрудничестве с Филиппинами и Венесуэлой.
РФПИ договорился о производстве российской вакцины в Бразилии
© Фото: Пресс-служба АФК Система, РИА Новости

Первая в мире вакцина от короновируса, разработанная министерством обороны России и НИЦ имени Гамалеи, выходит на международный рынок. Теперь ее будут выпускать не только в России, но и в Бразилии. Соответствующий контракт подписал Российский фонд прямых инвестиций.

Согласно документу, бразильцы будут не только изготавливать российский препарат, но и продвигать его в странах Латинской Америки. Подобное соглашение планирует заключить с Россией и Аргентина. Сейчас также идут переговоры о сотрудничестве с Филиппинами и Венесуэлой.

Интерес к российской вакцине от коронавируса огромный. Сайт о ней только за первый день работы ресурса посетили люди из 188 стран: бизнесмены, врачи и добровольцы, которые хотят быть в числе первых привитых.

Напомним, что в настоящее время Бразилия находится на втором месте по числу инфицированных коронавирусом. По данным университета Джонса Хопкинса, в этой стране заражены 3 миллиона 164 тысячи 785 человек.

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