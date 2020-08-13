Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года

Глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина будет эффективна от коронавирусной инфекции в течении двух лет.

«Время действия вакцины, ее защитные свойства будут продолжаться не в течение короткого срока, полгода-год, а минимум в течение двух лет», - подчеркнул Гинцбург в эфире телеканала «Россия-1».

Напомним, о том, что была зарегистрирована первая в мире российская вакцина от коронавируса, разработанная Министерством обороны совместно с НИЦ им. Гамалеи, президент РФ Владимир Путин объявил 11 августа.

Отмечалось, что препарат безопасен и эффективен, а также прошел все необходимые проверки.