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Дочь Легкоступовой сообщила о тяжелом состоянии певицы

Виктория Ивашечкина
13:10 13.08.2020
По словам Анетты Бриль, информация о том, что у артистки проломлена голова, является ложной.
Дочь Легкоступовой сообщила о тяжелом состоянии певицы
© Фото: Pravda Komsomolskaya, Russian Look, Globallookpress

Советская и российская певица Валентина Легкоступова находится в коме. На данный момент ее состояние оценивается как крайне тяжелое. Об этом рассказала дочь артистки Анетта Бриль.

Женщина подчеркнула, что сообщения о том, что у артистки проломлена голова, не соответствует действительности.

«Да, моя мама Легкоступова Валентина в больнице в крайне тяжелом состоянии и в коме... Нет! У нее не было проломленной головы и ссадин на лице!» - сообщила Бриль на своей странице в соцсетях. 

Она также заявила, что сама отвезла певицу и ее мужа Юрия Фирсова в наркологическую больницу 6 августа. Они оба были в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Прошу заметить, моя мама ранее никем не была замечена в употреблении спиртных напитков, и мной в том числе» - подчеркнула дочь знаменитости.

Анетта уточнила, что Легкоступова с 6 по 7 августа вместе с мужем проходила терапию, но в ночь с 7 на 8 августа ее состояние ухудшилось, она впала в кому. 

Бриль подчеркнула, что она и ее семья никого не собирается обвинять в избиении, так как этому нет никаких доказательств.

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