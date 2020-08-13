В стране и мире В «Яндексе» подтвердили присутствие неизвестных с оружием в офисе компании в Минске Виктория Ивашечкина Сейчас компания выясняет детали происшествия. © Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress В Минске в пресс-службе «Яндекса» подтвердили присутствие неизвестных с оружием в офисе компании. Уточняется, что внутри офиса находятся несколько сотрудников «Яндекса». Сейчас компания выясняет детали происшествия. Напомним, в Минске и других городах Белоруссии с воскресенья, 9 августа, проходят несанкционированные акции протеста. Ранее ЦИК Белоруссии представила обновленные данные по результатам выборов в республике: действующий лидер Александр Лукашенко по итогам голосования в Минске набрал 64,49% голосов, Светлана Тихановская - 14,92%. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует