В «Яндексе» подтвердили присутствие неизвестных с оружием в офисе компании в Минске
Сейчас компания выясняет детали происшествия.
© Фото: Anton Belitsky, Russian Look, Globallookpress
В Минске в пресс-службе «Яндекса» подтвердили присутствие неизвестных с оружием в офисе компании.
Уточняется, что внутри офиса находятся несколько сотрудников «Яндекса». Сейчас компания выясняет детали происшествия.
Напомним, в Минске и других городах Белоруссии с воскресенья, 9 августа, проходят несанкционированные акции протеста.
Ранее ЦИК Белоруссии представила обновленные данные по результатам выборов в республике: действующий лидер Александр Лукашенко по итогам голосования в Минске набрал 64,49% голосов, Светлана Тихановская - 14,92%.