СМИ: в офис Uber в Минске пришли силовики

В минском офисе Uber проходит обыск. Эту информацию РИА Новости подтвердили в «Яндексе» - сервисы такси объединились в одну компанию в 2018 году.

«Подтверждаем. Выясняем детали», - сказали в пресс-службе «Яндекса».

Ранее СМИ сообщили, что в офисы «Яндекса» в белорусской столице пришли неизвестные вооруженные люди. Они заблокировали внутри сотрудников. В компании рассказали, что выясняют все детали происходящего.

Несанкционированные акции протеста начались в республике в воскресенье, 9 августа. В СК Белоруссии заявили, что митинги курировали специально обученные люди.