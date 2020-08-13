СМИ: в офис Uber в Минске пришли силовики
В сервисе такси проводят обыски.
© Фото: Rene Traut, imago-images.de, Globallookpress
В минском офисе Uber проходит обыск. Эту информацию РИА Новости подтвердили в «Яндексе» - сервисы такси объединились в одну компанию в 2018 году.
«Подтверждаем. Выясняем детали», - сказали в пресс-службе «Яндекса».
Ранее СМИ сообщили, что в офисы «Яндекса» в белорусской столице пришли неизвестные вооруженные люди. Они заблокировали внутри сотрудников. В компании рассказали, что выясняют все детали происходящего.
Несанкционированные акции протеста начались в республике в воскресенье, 9 августа. В СК Белоруссии заявили, что митинги курировали специально обученные люди.