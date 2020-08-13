СМИ: неизвестные вооруженные люди заблокировали офисы «Яндекса» в Минске

Неизвестные люди в черной одежде и с оружием пришли в офисы «Яндекса» в Минске. Об этом ТАСС сообщили в компании.

«Офисы заблокированы, включая нескольких сотрудников, которые находятся внутри», - заявил собеседник агентства.

Каких-либо подробностей в компании не сообщили. Пресс-секретарь «Яндекса» Илья Грабовский заявил, что в настоящее время уточняются все детали происходящего.

Напомним, в Минске и других городах Белоруссии с воскресенья, 9 августа, проходят несанкционированные акции протеста.

Ранее ЦИК Белоруссии представила обновленные данные по результатам выборов в республике: действующий лидер Александр Лукашенко по итогам голосования в Минске набрал 64,49% голосов, Светлана Тихановская - 14,92%.