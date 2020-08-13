Стали известны предварительные данные по итогам выборов в Минске
По предварительным итогам, Светлана Тихановская набрала 14,92% голосов избирателей.
© Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын, Globallookpress
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Белоруссии сообщила, что действующий лидер страны Александр Лукашенко лидирует на выборах главы государства по итогам голосования в Минске с 64,49% голосов.
При этом Светлана Тихановская, по предварительным данным, набирает в городе 14,92% голосов. Андрей Дмитриев набрал 1,93%, Анна Канопацкая - 3,2%, Сергей Черечень - 2,05%.
Наибольшую поддержку на выборах президента Александр Лукашенко получил в Могилевской области - 88,06% голосов.
Ранее белорусский Центризбирком представил обновленные данные по итогам президентских выборов в стране, согласно которым действующий глава государства Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов избирателей.