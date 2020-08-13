«Белаз» опроверг информацию о забастовке работников

Забастовки на заводе ОАО «Белаз» нет. Руководство предприятия проводит встречу с представителями коллектива крупнейшего предприятия Белоруссии по ситуации в республике. Об этом сообщили в пресс-службе «Белаза».

«На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий», - приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что работа не останавливалась, производство техники продолжается.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что на крупнейшем белорусском предприятии началась общенациональная забастовка. По неподтвержденной информации, к ней присоединились сотрудники других компаний.

В четверг, 13 августа, СК Белоруссии заявил, что беспорядки в стране организовывали специально обученные люди. Накануне МИД сообщил, что готов предоставить доказательства иностранного вмешательства в ситуацию в республике.