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«Белаз» опроверг информацию о забастовке работников

Иван Линдеманн
13:24 13.08.2020
Руководство предприятия заявило, что проводит встречу с сотрудниками.
«Белаз» опроверг информацию о забастовке работников
© Фото: Павел Шапецька, commons.wikimedia.org

Забастовки на заводе ОАО «Белаз» нет. Руководство предприятия проводит встречу с представителями коллектива крупнейшего предприятия Белоруссии по ситуации в республике. Об этом сообщили в пресс-службе «Белаза».

«На данный момент руководство предприятия и нашего города пригласило на встречу наших работников, которые могут задать любые вопросы относительно происходящих в стране событий», - приводит слова представителя пресс-службы ТАСС.

Также уточняется, что работа не останавливалась, производство техники продолжается.

Ранее в социальных сетях появились сообщения, что на крупнейшем белорусском предприятии началась общенациональная забастовка. По неподтвержденной информации, к ней присоединились сотрудники других компаний.

В четверг, 13 августа, СК Белоруссии заявил, что беспорядки в стране организовывали специально обученные люди. Накануне МИД сообщил, что готов предоставить доказательства иностранного вмешательства в ситуацию в республике.

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