Герасимов провел совещание по учениям «Кавказ-2020»

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов провел рабочее совещание с командованием Южного военного округа и должностными лицами органов военного управления.

«В рамках подготовки к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020» с 10 по 14 августа проводится первый этап комплекса специальных учений по развертыванию системы обеспечения в интересах группировки войск (сил) на юго-западном стратегическом направлении», - сказал Герамимов.

По его словам, все мероприятия проходят в единой учебной обстановке на фоне командно-штабной тренировки с объединенным стратегическим командованием Южного военного округа. В ходе выполнения задач инженерного обеспечения на полигоне «Капустин Яр» оборудован район добычи и очистки воды, развернут участок восстановления инженерной техники.

«На реке Волга в районе Астрахани наведены и содержаться мостовая, паромная и десантная переправы. Выполнено геодезическое обеспечение аэродромов «Гвардейское», «Джанкой» и «Кировское». По радиационной, химической и биологической защите выполнены мероприятия по ликвидации последствий аварий на опасных предприятиях промышленности, маскировки объектов, локализации очагов распространения вирусной инфекции», - сказал Герасимов.

Он подчеркнул, что в целом учебные мероприятия проходят организованно и с достаточной эффективностью».

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ генерал армии Валерий Герасимов прибыл сегодня с проверкой в войска Южного военного округа (ЮВО), на территории которого с 10 августа проводятся специальные учения по видам обеспечения действий войск (сил), а также учения органов военной полиции.

Герасимов заслушал доклады командования округа и должностных лиц органов военного управления о ходе выполнения комплекса мероприятий оперативной и боевой подготовки, а также задач всестороннего обеспечения войск (сил), в том числе инженерного, радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты, гидрометеорологического, топогеодезического и навигационного.

Проведение специальных учений является контрольным этапом проверки готовности к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2020».