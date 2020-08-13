В Новороссийске из-за сильного дождя затопило улицы

В Краснодарском крае 13 августа объявлено экстренное предупреждение из-за непогоды. В регионе ожидаются проливные дожди, шквалистый ветер, грозы и град. В море возможно формирование смерчей.

От стихии уже пострадал Новороссийск. Из-за сильного ливня оказались затопленными улицы. Очевидцы в социальных сетях сообщают, что на нескольких пляжах ветер сломал зонтики и унес лежаки.

Кроме того, в некоторых районах города прошел град размером с перепелиное яйцо.

В экстренных службах попросили жителей без необходимости не покидать дома, а туристов остаться в отелях.