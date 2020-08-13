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В СК Белоруссии заявили, что массовые акции организовывали специально обученные люди

Иван Линдеманн
11:05 13.08.2020
Также отмечается, что в толпе присутствовали провокаторы, подталкивающие людей к насилию по отношению к правоохранителям.
В СК Белоруссии заявили, что массовые акции организовывали специально обученные люди
© Фото: sk.gov.by

Действия участников массовых беспорядков в Белоруссии координировали специально обученные люди. Об этом заявили в Следственном комитете республики, сообщает БелТА.

«В ходе изучения записей с камер видеонаблюдения следователи пришли к выводу, что координаторы профессионально организовывали толпу и призывали граждан к активным действиям», - сказано в сообщении следователей.

В СК также сообщили, что в толпе присутствовали провокаторы, подталкивающие людей к насилию по отношению к правоохранителям.

В связи с этим следователи обратились к гражданам с просьбой разыскать координаторов несанкционированных акций.

«Если у вас имеются видеозаписи или фотографии данных лиц, а также если вы обладаете важной для следствия информацией о личностях провокаторов и координаторов, просьба сообщить об этом в оперативно-дежурную службу управления Следственного комитета по Минску», - говорится в сообщении.

Акции в Минске и других городах Белоруссии начались в воскресенье, 9 августа. Тогда в республике состоялись президентские выборы. По официальным данным ЦИК, победу на них одержал Александр Лукашенко.

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