СМИ: у футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро

СМИ пишут, что нападающий московского ФК «Локомотив» Федор Смолов лишился часов стоимостью около 300 тысяч евро на вечеринке в Барселоне.

Уточняется, что потеря произошла еще во время выступления за «Сельту» на правах аренды - в день матча против команды «Эспаньола», который завершился со счетом 0:0.

После игры россиянин с друзьями посетил ночной клуб в самом центре Барселоны. Во время отдыха у Смолова неизвестные лица украли часы стоимостью около 300 тысяч евро. Бренд украденных часов не уточняется.

Россиянин был вынужден написать заявление в местную полицию. Предполагается, что преступление совершила группа молодых людей, которые находились в тот день в клубе.