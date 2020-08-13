СМИ: у футболиста Смолова украли часы за 300 тысяч евро
Россиянин написал заявление в местную полицию.
© Фото: Dmitry Golubovich, Globallookpress
СМИ пишут, что нападающий московского ФК «Локомотив» Федор Смолов лишился часов стоимостью около 300 тысяч евро на вечеринке в Барселоне.
Уточняется, что потеря произошла еще во время выступления за «Сельту» на правах аренды - в день матча против команды «Эспаньола», который завершился со счетом 0:0.
После игры россиянин с друзьями посетил ночной клуб в самом центре Барселоны. Во время отдыха у Смолова неизвестные лица украли часы стоимостью около 300 тысяч евро. Бренд украденных часов не уточняется.
Россиянин был вынужден написать заявление в местную полицию. Предполагается, что преступление совершила группа молодых людей, которые находились в тот день в клубе.