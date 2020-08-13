По стопам отца: сын Децла выпустил первую песню

Сын Децла Антоний Киселев решил пойти по стопам отца. Юный рэпер выпустил свой первый трек, музыку к которому написал Nongratta.

Тони также взял сценический псевдоним Juzeppe Junior. Напомним, что некоторые песни Децла были записаны под именем Джузеппе Жестко.

В июле Антоний сдал тест на ДНК и был официально признан родным сыном Кирилла Толмацкого. Велика вероятность, что после этого мальчик получит авторские права на произведения Децла, недвижимость и накопления.

Кирилл Толмацкий скончался на 36-м году жизни из-за острой сердечной недостаточности после концерта в Ижевске 3 февраля 2019 года.