Ученые сообщили о «взломе» генетического кода жизни

Американские ученые взломали генетический код кишечной палочки Escherichia coli. Тем самым специалисты внедрили в механизм синтеза белков дополнительную аминокислоту.

В итоге бактерия превратилась в живой индикатор окислительного стресса.

Ученые заставили кишечную палочку использовать аминокислоту гидрокситриптофан, служащая предшественником нейромедиатора серотонина. Специалисты объясняют, что у бактерии 5HTP начала включаться в состав белка, который флуоресцируют в состоянии метаболического стресса, пишет Chem.

Изменение генетического кода специалистами состояло из трех этапов. В самом начале исследования ученые разработали биохимический механизм, позволяющий клетке включать 5HTP в состав белков.

На сегодняшний день ученые по всему миру создали более 200 неканонических аминокислот. При этом большинство из них не могут быть синтезированы живыми организмами.

Внедрение дополнительных аминокислот позволяет ученым отслеживать состояние клеток и их реакции на окружающую среду.

Специалисты надеются, что в будущем способность живых организмов самостоятельно производить искусственные молекулы позволит получать терапевтические препараты в нужных количествах.