Тысячи гектаров леса в огне: кадры крупного пожара на территории заповедника в Калифорнии

На территории Национального заповедника Анджелес, расположенного в Калифорнии, начался пожар. По данным NBC, за короткий промежуток времени пламя распространилось на площади около 4 тысяч гектаров.

На кадрах, опубликованных полицией Лос-Анджелеса, видно, что огонь охватил лес. Отмечается, что в тушении возгорания принимают участие пожарные и сотрудники лесоохраны.

Из-за угрозы дальнейшего распространения огня власти приступили к эвакуации по меньшей мере 100 домов. По информации Reuters, данных о погибших и пострадавших не поступало.

В Службе лесного хозяйства штата завили, что причинами возгорания стали высокая температура и порывистый ветер.