В графике Путина нет встречи с Лукашенко
Ранее российский лидер направил белорусскому президенту поздравительную телеграмму.
© Фото: Пресс-служба президента РФ
В Кремле сообщили, что встреча с лидером Белоруссии Александром Лукашенко не значится в графике президента РФ Владимира Путина.
«Такой встречи в графике нет», - говорится в сообщении, пишет ТАСС.
Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли президентские выборы. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий лидер страну Александр Лукашенко набрал 80,23% голосов, Светлана Тихановская - 9,90%.
Остальные три кандидата получили менее 2% голосов. Путин поздравил Лукашенко с переизбранием