Перенесший инсульт Ефремов остается в больнице

Новой информации по состоянию здоровья Михаила Ефремова нет. Перенесший инсульт артист по-прежнему находится в Боткинской больнице, речи о его выписке не идет. Об этом заявил адвокат Эльман Пашаев.

«В данный момент я нахожусь в командировке, но ближе к вечеру планирую связаться с врачом, может быть, будут новые сведения», - сказал он РИА Новости.

Накануне Пашаев сообщил, что врачи оценивают состояние Ефремова как среднетяжелое. Но адвокат не знает, находится актер в обычной палате или в реанимации.

Ефремов был госпитализирован во вторник, 11 августа, прямо из зала суда. Пашаев отметил, что на заседании артист находился в очень плохом состоянии, словно овощ.

Следующие слушания по делу о смертельном ДТП с участием Ефремова должны состояться 18 августа. Будет ли присутствовать на них артист, пока не известно.