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В Москве 90% предприятий вернулись к полноценной работе

Виктория Ивашечкина
10:23 13.08.2020
При этом более половины предприятий приняли решение уволить часть своих сотрудников.
В Москве 90% предприятий вернулись к полноценной работе
© Фото: UAC, via, Globallookpress

Около 90% предприятий Москвы вернулись в обычный рабочий режим после поэтапного снятия ограничений.

Об этом говорится в исследовании аппарата уполномоченного по защите прав предпринимателей по городу Москве.

«71% предприятий работает с определенными ограничениями, 19% работают, как раньше. Не возобновили деятельность только 2% бизнесов», - сообщили специалисты.

При этом более половины (53%) предприятий приняли решение уволить часть сотрудников в условиях пандемии, а 22% уволили более половины персонала.

Также 17% предприятий пошли на сокращение заработной платы, 6% пришлось отправить сотрудников в отпуск за свой счет, передает ТАСС.

При этом 56% предприятий заявили, что вернуться к прежнему уровню выручки им пока не удается. У 22% этот показатель значительно снизился.

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