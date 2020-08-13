В плане четыре региона: Мишустин начинает свой первый визит на Дальний Восток

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин начинает свой первый визит в качестве главы правительства в Дальневосточный федеральный округ. По информации пресс-службы кабмина, Мишустин планирует посетить Чукотку, Камчатку, Магаданскую и Амурскую области.

В четверг, 13 августа, глава правительства прибудет в Анадырь. В самом восточном городе России премьер-министр планирует посетить ряд социальных и производственных объектов, пообщаться с их сотрудниками, а также провести встречу с губернатором Чукотского автономного округа Романом Копиным.

На Камчатке Мишустин планирует посетить ряд социальных и производственных объектов Петропавловска-Камчатского, пообщаться с представителями общественности, встретиться с врио губернатора Камчатского края Владимиром Солодовым. Также запланировано совещание по электроэнергетике и вопросам газификации Дальнего Востока.

В Магаданской области у премьер-министра запланированы встреча с губернатором Сергеем Носовым, а также осмотр социальных и инфраструктурных объектов Магадана.

В Амурской области запланирована встреча с губернатором Василием Орловым, визит на ключевые инфраструктурные и энергетические объекты Благовещенска. Мишустин проведет совещание с членами правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока о выполнении поручения президента РФ по ускоренному развитию ДФО, в котором примут участие федеральные министры, губернаторы и врио глав дальневосточных регионов.

На совещании запланированы доклады министра по развитию Дальнего Востока и Арктики Александра Козлова, министра финансов Антона Силуанова, а также глав регионов ДФО.

В планах Мишустина встретиться с жителями Благовещенска, чтобы обсудить вопросы реализации государственных программ «Дальневосточный гектар» и «Дальневосточная ипотека». В общей сложности поездка премьер-министра продлится с 13 по 18 августа.