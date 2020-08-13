В России учителям начнут доплачивать за классное руководство
Правительство РФ одобрило распределение средств российским регионам на ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина.
«Принятие проекта распоряжения обеспечит начиная с 1 сентября 2020 года выплату ежемесячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство в размере 5 тысяч рублей с учетом сохранения ранее установленных в субъектах РФ выплат на эти цели», - говорится в сообщении.
В начале года президент РФ Владимир Путин рассказал, что в стране готовится к реализации система грантов для педагогов. Глава государства отметил, что в обществе необходимо воспитывать бережное отношение к учителям, которые вместе с родителями являются важнейшими людьми в жизни человека.