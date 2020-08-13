В стране и мире В России учителям начнут доплачивать за классное руководство Тамара Астапенкова Принятый правительством РФ проект распоряжения обеспечит начиная с 1 сентября 2020 года ежемесячную выплату в размере 5 тысяч рублей. © Фото: pixabay.com Правительство РФ одобрило распределение средств российским регионам на ежемесячные выплаты педагогам за классное руководство. Соответствующий документ опубликован на сайте российского кабмина. «Принятие проекта распоряжения обеспечит начиная с 1 сентября 2020 года выплату ежемесячного денежного вознаграждения учителям за классное руководство в размере 5 тысяч рублей с учетом сохранения ранее установленных в субъектах РФ выплат на эти цели», - говорится в сообщении. В начале года президент РФ Владимир Путин рассказал, что в стране готовится к реализации система грантов для педагогов. Глава государства отметил, что в обществе необходимо воспитывать бережное отношение к учителям, которые вместе с родителями являются важнейшими людьми в жизни человека. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует