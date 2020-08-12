Синоптики предупредили москвичей о самом холодном дне с начала августа

Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Елена Волосюк рассказала, что облачная погода с кратковременными дождями ожидает жителей Москвы в среду, 12 августа.

При этом воздух в столице прогреется лишь до плюс 18 градусов.

Таким образом, это будет самый холодный день в Москве с начала месяца.

«Температурный режим сегодня ожидается на 3-5 градусов ниже климатической нормы. При облачной погоде с неустойчивыми прояснениями сегодня ожидаются кратковременные дожди», - отметила Волосюк.

По словам специалиста, сегодняшний день окажется самым холодным с начала месяца, так как максимальные температуры ниже 20 градусов еще не опускались.

Также ожидается северо-западный ветер, 4-9 метров в секунду. Атмосферное давление составит 745 миллиметров ртутного столба, пишет РИА Новости.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что на этой неделе температура в европейской части России снизится на 6-7 градусов и в регион придет осенняя погода.