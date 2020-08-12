СМИ сообщили об улучшении состояния Ефремова

Состояние Михаила Ефремова, который накануне был экстренно госпитализирован из зала суда, оценивается как стабильное. Актеру стало лучше.

«Угрозы жизни нет», - сказал «Интерфаксу» информированный источник.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев сообщил агентству, что о точном диагнозе подзащитного ему так и не сообщили. Также он заявил, что не обладает информацией о том, повезут ли артиста сегодня в суд.

Ефремов был госпитализирован накануне из зала суда в плохом состоянии. Пашаев позднее сообщил, что у актера подозревают инсульт или предынфарктное состояние. Из-за произошедшего заседание по делу о смертельном ДТП перенесли на среду, 12 августа.

Напомним, что авария с участием артиста произошла в Москве 8 июня. В результате ДТП погиб водитель автомобиля, в который врезался джип Ефремова. Экспертиза показала, что актер находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Во вторник, 11 августа, адвокат семьи Сергея Захарова заявил, что пожилая мать погибшего до сих пор не в курсе причин смерти сына.