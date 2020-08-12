Врач составил рейтинг защищающих от коронавируса продуктов

Большую роль в защите от коронавируса играет иммунитет, который можно укрепить с помощью определенных продуктов. Об этом рассказала исполнительный директор Национального исследовательского центра «Здоровое питание», диетолог Зинаида Медведева.

В интервью «Комсомольской правде» она сообщила, что для усиления защитной функции организма в рацион в первую очередь необходимо включить селен, предотвращающий повреждение клеток. Данный химический элемент в большом количестве содержится в грибах.

Также много полезных микроэлементов находится в брокколи. Но стоит помнить, что при долгой термической обработке полезность капусты значительно снижается.

Активизирует иммунные клетки и оливковое масло прямого отжима, а также натуральный гранатовый сок, черника и голубика. Особенно актуально есть ягоды зимой и осенью. Их рекомендуется размораживать и добавлять в каши или йогурты.