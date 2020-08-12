В Монголии сообщили о новом случае смерти от бубонной чумы
Незадолго до смерти 42-летний мужчина покупал две тушки сурков.
© Фото: U.S. National Guard, Keystone Press Agency
В Минздраве Монголии сообщили о новом случае смерти от бубонной чумы.
Уточняется, что 42-летний мужчина скончался в провинции Ховд на западе страны во вторник ночью, 11 августа.
В ведомстве отметили, что незадолго до смерти мужчина покупал две тушки сурков, передает агентство «Синьхуа».
Напомним, ранее бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии. Также заболевание выявили на западе страны в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека.
В июле местный Минздрав сообщил о смерти 15-летнего подростка в результате заражения бубонной чумой. Уточнялось, что за три дня до смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка.