В Монголии сообщили о новом случае смерти от бубонной чумы

В Минздраве Монголии сообщили о новом случае смерти от бубонной чумы.



Уточняется, что 42-летний мужчина скончался в провинции Ховд на западе страны во вторник ночью, 11 августа.

В ведомстве отметили, что незадолго до смерти мужчина покупал две тушки сурков, передает агентство «Синьхуа».

Напомним, ранее бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии. Также заболевание выявили на западе страны в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека.

В июле местный Минздрав сообщил о смерти 15-летнего подростка в результате заражения бубонной чумой. Уточнялось, что за три дня до смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка.