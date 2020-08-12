Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Монголии сообщили о новом случае смерти от бубонной чумы

Виктория Ивашечкина
09:16 12.08.2020
Незадолго до смерти 42-летний мужчина покупал две тушки сурков.
В Монголии сообщили о новом случае смерти от бубонной чумы
© Фото: U.S. National Guard, Keystone Press Agency

В Минздраве Монголии сообщили о новом случае смерти от бубонной чумы.

Уточняется, что 42-летний мужчина скончался в провинции Ховд на западе страны во вторник ночью, 11 августа.

В ведомстве отметили, что незадолго до смерти мужчина покупал две тушки сурков, передает агентство «Синьхуа».

Напомним, ранее бубонную чуму подтвердили у скотоводов в городе Баян-Нур Внутренней Монголии. Также заболевание выявили на западе страны в регионе, который граничит с Республикой Алтай. Заболели два человека.

В июле местный Минздрав сообщил о смерти 15-летнего подростка в результате заражения бубонной чумой. Уточнялось, что за три дня до смерти он вместе с друзьями съел мясо сурка.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Каритина дня
Каритина дня
09:16 В стране и мире
В Монголии сообщили о новом случае смерти от бубонной чумы
07:10 Армия
Шойгу: на реализацию гособоронзаказа в Хабаровском крае будет выделено до 630 млрд рублей
05:05 Армия
Видео
Нейтрализация токсичного облака: бойцы РХБЗ установили водяную завесу на емкостях с отходами в Усолье-Сибирском
05:00 Армия
Видео
Поддержка с земли: кто обслуживает самолеты ВКС РФ в Сирии
00:20 Армия
Шойгу поздравил военных летчиков с Днем ВВС
Популярное
Популярное
У берегов Англии обнаружили останки нового вида динозавров
Видео
На Тверскую область обрушился «снег» из насекомых: видео
Самый разыскиваемый в Европе: в Испании арестовали скрывавшегося более 20 лет преступника
Названы продукты, улучшающие настроение
СМИ: в июле Ливан предупредили о наличии взрывоопасных грузов в порту Бейрута
Ковчег или нацистский корабль: у берегов Антарктиды нашли таинственное «судно»
Читать далее
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.