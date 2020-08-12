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Эксперт оценил, как болезнь Ефремова может повлиять на его приговор

Виктория Ивашечкина
08:53 12.08.2020
По мнению Александра Почуева, рассмотрение дела может значительно затянуться.
Эксперт оценил, как болезнь Ефремова может повлиять на его приговор
© Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Российский адвокат Александр Почуев заявил, что состояние здоровья актера Михаила Ефремова может повлиять на его приговор по делу о смертельном ДТП.

«Состояние здоровья — аргумент, учитывающийся при назначении наказания. Существует перечень тяжелых заболеваний, исключающий нахождение под стражей», — отметил эксперт.

Напомним, Михаилу Ефремову стало плохо по дороге на заседание в Пресненский суд во вторник, 11 августа. В здание его занесли сотрудники суда, и уже через пять минут подъехала скорая помощь. Судебные приставы вынесли артиста на носилках. 

Медики подозревают у него предынфарктное или предынсультное состояние.

По последней информации, заседание суда перенесли на среду, 12 августа.

«При этом наличие болезни не гарантирует отсутствие наказания — его исполнение могут перенести до полного выздоровления», - добавил Почуев.

По его мнению, рассмотрение дела может значительно затянуться.

«Говорить о том, что это способ защиты, я бы не стал. Состояние Ефремова — следствие эмоционального и психологического напряжения, ставшего результатом травли», — подчеркнул адвокат в интервью «Вечерней Москве». 

Он считает, что сейчас нужно дождаться постановки диагноза, прежде чем делать выводы о последствиях ухудшения здоровья артиста.

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