СМИ: Названы профессии с высоким риском увольнения

Министерство труда и социальной защиты России составило список отраслей, наиболее подверженных угрозе сокращения сотрудников. Как сообщают «Известия», с данной проблемой чаще всего сталкиваются сферы торговли, бытового обслуживания, услуг, транспорта, административной и обеспечивающей работы.

Минимальное число сокращений демонстрируют отрасли логистики, консалтинга, металлургии, химической и топливной промышленности.

Отмечается, что в перечне попадающих под увольнение находятся не только работники, теряющие место из-за сокращения штата или ликвидации должности, но и те, кто попадает под технические сокращения, например, переименование отдела.

Также в Минтруде отметили, что в 2019 году под риском увольнения находилось в 4 раза больше граждан. В целом же российский рынок труда постепенно выходит из вызванного коронавирусом кризиса. Например, в июле число принятых на работу сотрудников впервые с начала пандемии превысило количество уволенных.