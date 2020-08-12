У берегов Англии обнаружили останки нового вида динозавров

Четыре кости, которые были найдены на английском острове Уайт в прошлом году, принадлежат новому виду динозавров Vectaerovenator inopinatus, названному так из-за наличия в скелете больших воздушных пространств. К такому выводу пришли палеонтологи из Университета Саутгемптона.

«Эти воздушные мешочки, которые также можно увидеть у современных птиц, были продолжением легких, и, вероятно, они помогли обеспечить эффективную дыхательную систему, а также облегчили скелет», - рассказали ученые.

Эти звери по своему строению схожи с тираннозавром рекс. Они жили в Меловой период, то есть примерно 115 миллионов лет назад. В длину хищники достигали 4 метров.

«Когда я обнаружил останки, они были не похожи на кости привычных нам древних морских обитателей», - передает BBC слова охотника за окаменелостями Робина Уорда.

Отмечается, что данных о динозаврах-тероподах, живших в Меловой период не так много, поскольку многие их виды обитали в воде, поэтому останки, скорее всего, находятся на глубине.