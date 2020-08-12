Шотландец нашел клад возрастом в три тысячи лет

Шотландский археолог-любитель Маруиш Степьен обнаружил в поле с помощью металлоискателя клад времен Бронзового века, в том числе полную конскую амуницию и меч, которому около трех тысяч лет.

«Я с самого начала чувствовал, что это должно быть что-то особенное. Я понимал, что прямо сейчас открыл для себя большую часть истории Шотландии. Я был на седьмом небе от счастья», — поделился радостью Маруиш Степьен, пишет Guardian.

Степьен занимался раскопками вместе с друзьями в конце июня этого года, когда наткнулся на металлические предметы, которые находились на глубине 50 сантиметров.

Отмечается, что сигнал был настолько сильным, что искатель сообщил о находке специалистам из организации Treasure Trove, созданной на базе Национального музея Шотландии.

Археологи почти месяц использовали место, где находился клад. На это время шотландец разбил рядом с ними свой лагерь, так как хотел участвовать в раскопках от начала до конца.

Ученые обнаружили меч, находящийся в ножнах и украшенный ремнями и пряжками, а также остатки декоративной «подвески-погремушки», которая прикреплялась к конской сбруе.

Археологи отметили, что это находка общенационального значения, так как в Шотландии было раскопано мало кладов времен Бронзового века.

Ранее сообщалось, что кладоискатель в Великобритании нашел в поле золотую монету III века н. э.